Pass war gefälscht: Deutscher gibt sich bei Sprachprüfung als Afghane aus

Passau (dpa/lby) - Ein 27-jähriger Deutscher soll sich in Passau bei einer Sprachzertifikatsprüfung als 38 Jahre alter Afghane ausgegeben haben. Nach Angaben der Passauer Grenzpolizei hatte der Afghane den Deutschen beauftragt, mit falschem Pass die Sprachprüfung für ihn abzulegen, um an eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu kommen. Polizeibeamte, die bei der Prüfung am Samstag anwesend waren, entlarvten dem Bericht zufolge das Dokument mit den Personalien des afghanischen Staatsangehörigen als Fälschung.