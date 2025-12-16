 
Pass war gefälscht Deutscher gibt sich bei Sprachprüfung als Afghane aus

Wer als Ausländer dauerhaft in Deutschland leben will, muss Sprachkenntnisse nachweisen. Doch die Polizei warnt: Bei Sprachprüfungen kommt es manchmal zu Tricksereien mit falschen Dokumenten.

Pass war gefälscht: Deutscher gibt sich bei Sprachprüfung als Afghane aus
Nach Angaben der Grenzpolizei Passau kommt es bei Einbürgerungen manchmal zu Tricksereien. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Passau (dpa/lby) - Ein 27-jähriger Deutscher soll sich in Passau bei einer Sprachzertifikatsprüfung als 38 Jahre alter Afghane ausgegeben haben. Nach Angaben der Passauer Grenzpolizei hatte der Afghane den Deutschen beauftragt, mit falschem Pass die Sprachprüfung für ihn abzulegen, um an eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu kommen. Polizeibeamte, die bei der Prüfung am Samstag anwesend waren, entlarvten dem Bericht zufolge das Dokument mit den Personalien des afghanischen Staatsangehörigen als Fälschung.

Wie die Grenzpolizeiinspektion Passau weiter mitteilte, war der verdächtige Deutsche den bisherigen Ermittlungen zufolge bereits bundesweit unter falscher Identität zu Sprachzertifikatsprüfungen angetreten. "Dieser aktuelle Vorfall zeigt ein wachsendes Problem in Bezug auf die Erschleichung von Sprachzertifikaten", heißt es in einer Mitteilung der Ermittler.

Grenzpolizei führt regelmäßige Kontrollen durch

Nach eigenen Angaben überprüft die Passauer Grenzpolizei seit August 2025 in Zusammenarbeit mit dem Ausländeramt, der Einbürgerungsstelle der Stadt Passau und der Volkshochschule Passau regelmäßig die Identität von Ausländern, die zu Sprachprüfungen antreten. Dadurch solle verhindert werden, dass unter falscher Identität Sprachzertifikate erworben und in aufenthaltsrechtlichen Verfahren oder Einbürgerungsverfahren verwendet werden.