Nach Neuhaus und Goldisthal steht mit der Kirmes in Scheibe-Alsbach am Wochenende vom 12. bis 14. September die dritte Kirchweih in Folge in der Rennsteigstadt an. Für die 158. Auflage des Festes in dem Neuhäuser Ortsteil hat sich der hiesige Kirmes- und Heimatverein überlegt, heuer noch einen oben draufzusetzen und sich mit den Dorfrockern einen deutschlandweit bekannten Musik-Act, der auch in der ganzen Welt unterwegs ist, zu sich ins Festzelt am Mühlteich zu holen.