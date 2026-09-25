Sie legten schon auf, als die Nadel noch die Platte suchte und niemand ahnte, was Spotify einmal sein würde. Die Männer, die über viele Jahre das Nachtleben in der Region mitgeprägt haben, wollen es jetzt noch einmal wissen. Bei der inzwischen dritten Auflage der Disco-Kult-Party am 2. Oktober im Volkshaus stehen sie gemeinsam an den Reglern und sorgen für den passenden Soundtrack einer langen Partynacht.