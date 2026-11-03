Der Bass war nicht nur zu hören, er war zu spüren. Er vibrierte durch den Boden, durch die Wände, durch die Brustkörbe der Menschen, die dicht gedrängt auf der Tanzfläche standen. Farbige Lichtkegel zuckten durch den dunklen Raum, mal blau, mal rot, mal grellweiß, und ließen Gesichter für Sekunden auftauchen und wieder verschwinden. Barkeeper schoben Bier über den Tresen, füllten Longdrinks auf und kassierten hastig, bevor schon die nächste Bestellung kam. Der süßliche Geruch von verschütteten Cocktails mischte sich mit Parfüm, Schweiß und der abgestandenen Wärme eines voll besetzten Raumes.