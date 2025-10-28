"Weil ich im Winter nicht so viel Stress habe, bin ich im Falle von Schnee und Glatteis in Rufbereitschaft, fahre nachts raus, streue Salz und schiebe Schnee." Kollege Tobee ("Helikopter 117") führt in der Nähe von Ulm eine Zahnarztpraxis, der er sich im Winter zu hundert Prozent widmen kann.

Skischule statt Partytempel

Julian Benz ("Nimm mich mit ins Paradies"), der regelmäßig im "Megapark" auftritt, besitzt mittlerweile mit seinem Stiefvater zwei Skischulen und einen Skiverleih im hessischen Willingen.

"Ich führe im Winter quasi ein Doppelleben. Ich bin hier in der Skischule im Tagesgeschäft aktiv, plane die Skilehrer ein, organisiere die Online-Bookings und kümmere mich um die Social-Media-Auftritte. Am Wochenende trete ich aber auch auf, um im Flow zu bleiben."

Schließlich stehen in den kommenden Monaten vereinzelt Mallorca-Partys in Diskotheken und natürlich der Après-Ski an. Der "Bierkönig" in El Arenal bleibt zwar auch über den Winter geöffnet, die Saison 2026 geht dann aber am 16. April mit dem Opening-Wochenende los – mit Mitgröhl-Hits, die jetzt im Winter entstehen.