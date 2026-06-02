Schüler wird ins Studio gestellt – ohne große Vorbereitung. "Ich dachte, ich schieße durch die Decke", sagt er heute. Doch sein erster Song "Die ganze Herde auf Safari" wird kein Hit. Der Durchbruch kommt einen Sommer später mit "Sternhagelvoll". Plötzlich wird der Ex-Fußballer einer der Newcomer der Saison. Auf Reality-TV will er vorerst verzichten.

Das haben Partyschlager und Profifußball gemeinsam

Doch auch am Ballermann herrscht - wie im Fußball - ein großer Konkurrenzkampf und Verdrängungswettbewerb. Viele wollen spielen. Nur wenige bekommen die Bühne. Im Fußball gibt es allerdings mehr Mannschaften, auf die sich die Spieler verteilen können. "Am Ballermann hast du im Grunde nur den Bierkönig oder den Megapark."

Im dritten Jahr als Partysänger singt Micha Schue im Duett mit Ballermann-Urgestein Lorenz Büffel ("Immer viel trinken") und tritt im Schnitt einmal pro Woche im Bierkönig auf. Dazu kommen Auftritte in Deutschland und am Goldstrand in Bulgarien. 35 Minuten Show. Kürzer als eine Halbzeit.

Mit seiner ungewöhnlichen Lebensgeschichte wolle er Jüngeren etwas mitgeben. "Du musst nicht immer diesen normalen Weg gehen: Schule, Ausbildung, Studium, Job. Nee, das Leben hat so viel mehr für dich bereitstehen." Man solle das machen, worauf man Lust hat. "Du lebst nicht ein Leben Anderer."

Trikot-Song ist Herzensangelegenheit

"In den Farben getrennt, in der Sache vereint", singt der frühere Verteidiger in seinem aktuellen WM-Song und animiert zum Trikottausch. Der Ballermann stehe für Zusammenhalt, Fans aller Mannschaften würden größtenteils friedlich zusammen feiern. Schüler tritt stets im Trikot auf, verkauft sie sogar online. Fußball bleibt Teil seiner Identität.

"Ich habe noch nie eine WM miterlebt als Gast oder Künstler. Deswegen ist es für mich auch jetzt das erste Mal, das ist einfach ein besonderes Ding. Gerade auch als Ex-Fußballer."

Sein Song schließt einen Kreis. Vom Nachwuchsspieler auf dem Platz zum Entertainer auf der Bühne. "Das ist eine Herzensangelegenheit", sagt er.

Ob Hit oder nicht, sei zweitrangig.