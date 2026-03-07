Partysänger Partysänger Büffel lässt es zum 20. auf dem Rhein krachen

"Stimmungssänger zu sein, ist mein Glück und mein Herzblut. Mehr kann ich nicht, mehr bin ich nicht, mehr will ich auch nicht", sagte der Österreicher vor dem Ablegen der Deutschen Presse-Agentur. "Für mich ist es wunderschön, heute hier sein zu dürfen, und es berührt mich schon jetzt in jedem Moment."