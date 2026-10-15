Wer hat sich in diesem Jahr zerstritten?

Dass die beiden "Megapark"-Künstlerinnen Mia Julia und Isi Glück nicht die besten Freundinnen sind, war in der Szene schon länger bekannt. Im August war die Fehde dann für alle in sozialen Medien zu verfolgen.

Als Mia Julia C-Promis aus Trash-Sendungen kritisierte, die den Ballermann sonst belächeln würden und jetzt mit eigenen Songs auf "einen schnellen Euro" hofften, positionierte sich Glück dagegen. "Das ist nicht die vorherrschende Meinung hier, ich sehe das anders", erklärte die "DSDS"-Jurorin. Mia Julia antworte darauf mit einer Schimpftirade. "Isi, du bist so ekelhaft und verlogen."

Für Glück ist das Thema schon lange durch: "Wenn zwei Erwachsene eine andere Meinung haben, ist es nicht direkt ein Streit. Dass dann auch persönliche Beleidigungen in meine Richtung kamen, habe ich nie erwidert."

Wer hat in diesem Sommer "Mon Amour" fürs Leben gefunden?

Die Ballermann-Stars Knossi ("Midnight Lady") und Malin Brown ("Mannschaftsfahrt") haben in diesem Jahr "Ja" zu ihrer jeweiligen Liebe fürs Leben gesagt. "Ich dachte, ich bin der coolste Typ da vorne, aber habe geheult wie ein Schlosshund", sagte Knossi nach der Hochzeit im Juli der "Bild".

An diesem Closing-Wochenende könnte der Entertainer seinen Liebesschwur erneuern - in einer kleinen Kapelle neben dem "Megapark". Partysänger Lorenz Büffel ("Der Zug hat keine Bremse") fungiert seit einigen Wochen dort als Trauredner, mehrere Malle-Fans haben mittlerweile ihre Spaß-Hochzeit gefeiert.

"Mallorca- und bierverliebte Menschen sagen noch einmal Ja. Das ist emotionaler Wahnsinn. Ich musste erst mal lernen, nicht die ganze Zeit selbst Pipi in den Augen zu haben", sagt Büffel. Die 30-minütige Zeremonie in Sichtweite des Mittelmeers gibt es ab 333 Euro samt des obligatorischen Bieres danach - auch noch in der kommenden Saison.

Wie geht es am Ballermann jetzt weiter?

Nach dem "Bierkönig"-Closing vom 22. bis 25. Oktober ist die ganz große Partysaison vorbei. Der "Bierkönig" bleibt allerdings geöffnet und bietet über Silvester ein mehrtägiges Programm.

Die Ballermann-Stars gönnen sich zum Teil eine Auszeit, andere sind im Après-Ski aktiv oder gehen auf Deutschland-Tour wie Mia Julia oder Frenzy. Die Freundesclique Julian Sommer, Isi Glück, Frenzy und Calvin Kleinen präsentiert am vierten Advent erstmals eine Weihnachtsshow in Oberhausen: Ho Ho Ho statt Schalala.

Im April wird es dann wieder rappelvoll an der Playa de Palma, nicht nur, was die Promille angeht. Die großen Tempel feiern dann den Beginn der neuen Saison.