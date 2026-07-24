Am späten Donnerstagnachmittag wurde in Heubisch am Heubeach auf der Partymeile am Sportplatz die Heibischer Kerwa angetrunken. Dazu gab es Kirchweihspeisen, die der Heubischer Feuerwehrverein in der hauseigenen Gulaschkanone zubereitet hatte. Chefkoch Andreas und seine Beiköche tischten Eisbeine, Kaiserfleisch und Sauerkraut auf. Die freundlichen Plaaleut schenkten aus und bedienten. Am Freitag geht es weiter mit einem Fackelumzug, der Oberlinder Blasmusik, Plaagesellschaft und Kinderplaa zum Festzelt zum Bieranstich. Ab 21 Uhr soll die JOJO-Band für Stimmung sorgen. Standela mit dem Jugendblasorchester Neuhaus-Schierschnitz, Fußball und die Clubnight sind am Samstag angesagt. Sonntag sind Frühschoppen Familienprogramm mit Kirchweihbegräbnis geplant.