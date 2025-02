Erfurt (dpa/th) - Ein Verkaufsverbot von Lachgas als Partydroge an Minderjährige ist in Thüringen bislang nicht geplant. "Ein Verbot birgt immer die Gefahr, das Ausweichen auf den Schwarzmarkt zu forcieren", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums. Das könne dazu führen, dass noch gefährlichere Stoffe in Umlauf kommen.