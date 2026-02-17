Party zu Karneval "Karnevalsmaus" erfolgreichster Song am Wochenende

Baden-Baden - Zu welchen Liedern wurde dieses Jahr zu Karneval am meisten geschunkelt und gefeiert? Ganz klar ist das noch nicht. Sicher ist aber: Die Brassband Druckluft liegt mit ihrem Song "Karnevalsmaus" ("Ich bin 'ne Karnevalsmaus und ich geh' nicht ohne Kölsch aus dem Haus.") ganz vorn. Denn das Lied war am Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, der insgesamt erfolgreichste Song in den deutschen Single-Charts, wie GfK Entertainment als Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts mitteilte.