Party-Wochenende in Oberhof: Kirmes feiern auf Eis und Kufen

Kostenloser Shuttleservice zur Eisarena

Da die Parkplätze am Veranstaltungsort in der Alten Ohrdrufer Straße begrenzt sind, wird empfohlen, auch solche in der Stadt sowie an der Tambacher Straße zu nutzen. Der BRC bietet an beiden Tagen einen kostenfreien Shuttleservice an, der in regelmäßigen Abständen mit den Haltestellen Stadtplatz (Crawinkler Straße), Eisarena/Bikepark (Tambacher Straße) sowie Eis-Kirmes verkehrt. Da nur Kleinbusse eingesetzt werden, kann es zu kurzen Wartezeiten kommen, teilt der Veranstalter mit.