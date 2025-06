Rund 6000 Besucher am Freitag, weit über 9000 am Samstag und noch einmal 5000 am Sonntag – das Ilmenauer Altstadtfest hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Einheimische wie Gäste in die Ilmenauer Innenstadt gelockt. Zu recht zieht Kulturamtsleiter Nico Debertshäuser am Montag im Gespräch mit der Redaktion eine positive Bilanz: „Die Resonanz bei den musikalischen und weiteren Veranstaltungen war fantastisch, die Besucher füllten die Plätze und auch die Rückmeldungen der Händler und Gastronomen sind positiv ausgefallen“, sagt er zufrieden.