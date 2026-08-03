Alle Farben im Festspielhaus Bayreuth wagt den Stilbruch

Bayreuth - Das gab es noch nie bei den Bayreuther Festspielen: Elektrobeats statt Klassik, Tanzen und Partystimmung statt Ergriffenheit. Und das ausgerechnet im weltberühmten Festspielhaus. DJ Alle Farben ("Alright", "She moves") durfte dort am Sonntagabend mit 1.700 Gästen ohne getragenes Opern-Ambiente das 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele feiern. Damit wagten die Organisatoren erstmals überhaupt eine Art musikalischen Stilbruch mit komplett anderem Genre - getreu der von Richard Wagner (1813-1883) selbst einst formulierten Forderung: "Kinder, schafft Neues!"