Alle Farben im Festspielhaus Bayreuth wagt den Stilbruch

Blick auf die Ränge

Das Publikum jedenfalls ist sofort begeistert, als Zimmer loslegt - obwohl er mit kritischen Stimmen gerechnet hatte. Es werde sicher Leute geben, die sagen, "das geht hier nicht", hatte der DJ gesagt. Aber es sei wichtig, dass man sich gerade an so einer Stelle auch öffne. "Die Kunst muss sich entwickeln."