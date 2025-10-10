Mit einer einzigen Hüpfburg, die Sebastian Schönfeld vor mehr als zehn Jahren für seinen Verein Empor Kloster kaufte, fing eine Erfolgsgeschichte an. Das war mehr oder weniger Zufall, weil man damals für das Ausleihen der Kinderbespaßung bis nach Erfurt fahren musste. Und wenn man zu spät dran war, konnte es vorkommen, dass keine Hüpfburg mehr zur Verfügung stand. Die Vereinshüpfburg wurde dann von anderen Vereinen aus der Umgebung angefragt. Der Bedarf war da, der Mut für eine Ein-Mann-Firma auch. Sebastian Schönfeld, der von seinen Freunden nur „Schöni“ genannt wird, glaubte an seine Idee.