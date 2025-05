Auf Schloß Bertholdsburg in Schleusingen probiert man in diesem Jahr neue Veranstaltungsformate aus. Am Samstagabend gab es erstmals im Hof der Burg eine Ü30-Party. Ausgerichtet hatte die Veranstaltung die Eventagentur Moon Circus zusammen mit der Stadt Schleusingen und dem Freundeskreis des NaturHistorischen Museums . Im stimmungsvollen Ambiente des schön ausgeleuchteten Schlosshofs konnten die zahlreichen Besucher ausgelassen in die Nacht feiern.