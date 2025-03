Alle Jahre wieder, müsste das jetzt wohl heißen: Sämtliche Parkplätze in Etterwinden waren am Freitagabend belegt und die Kennzeichen der Fahrzeuge deuteten sichtbar auf Besucher aus der Umgebung, den Nachbarkreisen und wiederum deren Nachbarkreisen hin. Man(n) könnte sich da verdutzt die Augen reiben und fragen, was so Besonderes an dem Örtchen ist. Die Antwort ist einfach – es war wieder mal Ladies-Night im Ort. Und da haben es Gäste wie Veranstalter(innen) ordentlich krachen lassen.