«Party des Jahres» in New York Stars feiern Mode und Kunst bei Met-Gala - Klum als Statue

New York - Die "Party des Jahres" wird zum Familienfest: Sängerin Beyoncé und Schauspielerin Nicole Kidman haben zur berühmten New Yorker Met-Gala in diesem Jahr erstmals ihre Töchter mitgebracht. "Diesmal fühlt es sich surreal an, denn meine Tochter ist hier", sagte die 44-jährige Beyoncé, nachdem sie mit ihrem Ehemann Jay-Z und der gemeinsamen 14-jährigen Tochter Blue Ivy die mit gelb-grünem Teppich und Blumen dekorierten Stufen des Metropolitan Museums hochgelaufen war. "Es ist unglaublich, das mit Blue teilen zu können und es durch ihre Augen zu sehen. Sie war bereit dafür."