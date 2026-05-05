«Party des Jahres» in New York Stars feiern Mode und Kunst bei Met-Gala - Klum als Statue

Protest gegen Bezos-Sponsoring

Mitfinanziert und mit ausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte. Kritiker hatten im Vorfeld dagegen protestiert, dass sich einer der reichsten Menschen der Welt quasi in ein extravagantes Mode-Kunst-Spektakel einkauft - und das in einer Metropole, in der Statistiken zufolge etwa jeder vierte Bewohner in Armut lebt.

New Yorks linker Bürgermeister Zohran Mamdani, dessen Vorgänger sich häufig bei dem Spektakel hatten sehen lassen, sagte öffentlich ab. Rund um die Veranstaltung gab es auch kleinere Proteste. Ein Demonstrant versuchte, auf die Stufen des Museums zu kommen, wurde aber von Sicherheitskräften zurückgehalten.