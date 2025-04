Party-Band unterwegs Dorfrocker wollen mit dem Rennrad nach Mallorca

"Es nicht zu schaffen, ist keine Option"

Jetzt also der neue Anlauf: Losgehen soll es am Sonntag, 13. April, am Ostermontag ist die Ankunft der Fähre auf Mallorca geplant. Die letzte Etappe wird dann direkt auf der Insel gefahren. Ein wenig verrückt sei das Vorhaben schon, sagt Markus Thomann schmunzelnd, aber das sei nichts Neues für die Band, man habe schon öfter verrückte Aktionen durchgezogen. "Wir sind selber gespannt. Es nicht zu schaffen, ist keine Option. Schließlich haben wir gleich nach der Ankunft einen Auftritt auf Mallorca."