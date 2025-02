In Brotterode-Trusetal ist der alte Bürgermeister auch der neue: Kay Goßmann hat bei den mit den Bundestagswahlen zusammengelegten Bürgermeisterwahlen einen deutlichen Wahlerfolg geholt. Nach Angaben der Wahlleitung am Abend gegen 21 Uhr sammelte Goßmann 2920 Stimmen. Das entspricht 76,9 Prozent. Seinem Herausforderer Henri Endter von den Freien Wählern schenkten 875 Wählerinnen und Wähler das Vertrauen. Ein großer Wahlsieger war am Abend die Demokratie. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,1 Prozent. Goßmann, der CDU-Mitglied ist, aber wieder als Einzelkandidat antrat, war vor sechs Jahren als Nachfolger von Tilo Storch erstmals ins Amt gewählt worden. Seine Bewerbung wurde von drei Stadtratsfraktionen unterstützt. „Ich freue mich riesig. Das ist fast das gleiche Ergebnis wie damals, als ich noch nicht einmal einen Gegenkandidaten hatte“, sagte Goßmann, der mit seinen Unterstützern auf dem Dreiherrnstein ausgelassen feierte. Das Ergebnis sei eine Bestätigung für die Arbeit der vergangenen Jahre, die er gemeinsam mit dem Stadtrat gegangen sei. „Und es ist eine Bestätigung, ein Ansporn, diesen Weg weiterzugehen. Mit der Verwaltung, mit dem Stadtrat und vor allem mit den Bürgern. Es geht ja nicht um mich, sondern um die Stadt.“ Goßmann dankte allen Unterstützern, vor allem seiner Familie. „Ohne den starken Rückhalt meiner Frau, die wie die Kinder bei 70-Stunden-Wochen auf einiges verzichten musste, hätte ich keine Chance.“