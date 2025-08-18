Party am 22. August: Zella-Mehlis feiert den Rathausgeburtstag

Ein Tag mit allen und für alle
Ab 10 Uhr präsentieren sich viele Vereine und Einrichtungen mit ihren Angeboten: Briefmarkensammlerverein, Rennrodelclub mit Startanlage, Tanzhaus Benshausen, Technikmuseum Gesenkschmiede, Tourist-Information, Bergwacht und Feuerwehr. Die Teams der Stadt- und Kreisbibliothek und des Kinder- und Jugendfreizeittreffs sind mit einem bunten und kreativen Nachmittagsangebot dabei: „Willkommen in der Zukunft – Basteln, Roboter und vorlesen in der Bibo“, heißt es in den Räumen der Bibliothek. Gemeinsam mit dem Freizeittreff kann jeder Besucher einen Stoffbeutel als individuelles Erinnerungsstück gestalten.