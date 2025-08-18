Party am 22. August: Zella-Mehlis feiert den Rathausgeburtstag

Die Vorbereitungen für den 22. August mit einem abwechslungsreichen Programm für die Bürger und Gäste der Stadt sind in vollem Gange. Sie können sich auf zahlreiche Auftritte freuen: Alle fünf Kindergärten, sowohl in städtischer als auch freier Trägerschaft sowie der Chor der Grundschule Benshausen werden auf der Bühne stehen. Die Alphornbläser und verschiedene Gruppen des Tanzhauses Benshausen werden sich einbringen. Die „beat dancer“ des TSV, die kleine Garde des Karnevalvereins Benshausen und der Musikverein Benshausen proben für ihren Auftritt an diesem Tag.