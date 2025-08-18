 
Zella-Mehlis feiert den Rathausgeburtstag

Am 22. August 1925 wurde das Rathaus Zella-Mehlis geweiht. 100 Jahre später folgt eine große Party, für alle großen und kleinen Zella-Mehliser und Gäste.

 
Party am 22. August: Zella-Mehlis feiert den Rathausgeburtstag
100. Geburtstag begeht das Rathaus Zella-Mehlis mit einem großen Fest am 22. August für Groß und Klein. Foto: Michael Bauroth

Die Stadt Zella-Mehlis begeht am 22. August ein besonderes Jubiläum: Das Rathaus wird 100 Jahre alt. An diesem Tag soll im und vor dem Rathaus gemeinsam gefeiert werden, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit. Der Tag steht unter der Überschrift „Rathaus 100 – Ein Jahrhundert für die Bürger“.

Die Vorbereitungen für den 22. August mit einem abwechslungsreichen Programm für die Bürger und Gäste der Stadt sind in vollem Gange. Sie können sich auf zahlreiche Auftritte freuen: Alle fünf Kindergärten, sowohl in städtischer als auch freier Trägerschaft sowie der Chor der Grundschule Benshausen werden auf der Bühne stehen. Die Alphornbläser und verschiedene Gruppen des Tanzhauses Benshausen werden sich einbringen. Die „beat dancer“ des TSV, die kleine Garde des Karnevalvereins Benshausen und der Musikverein Benshausen proben für ihren Auftritt an diesem Tag.

Ein Tag mit allen und für alle

Ab 10 Uhr präsentieren sich viele Vereine und Einrichtungen mit ihren Angeboten: Briefmarkensammlerverein, Rennrodelclub mit Startanlage, Tanzhaus Benshausen, Technikmuseum Gesenkschmiede, Tourist-Information, Bergwacht und Feuerwehr. Die Teams der Stadt- und Kreisbibliothek und des Kinder- und Jugendfreizeittreffs sind mit einem bunten und kreativen Nachmittagsangebot dabei: „Willkommen in der Zukunft – Basteln, Roboter und vorlesen in der Bibo“, heißt es in den Räumen der Bibliothek. Gemeinsam mit dem Freizeittreff kann jeder Besucher einen Stoffbeutel als individuelles Erinnerungsstück gestalten.

Rathaus-Geschichte hautnah

Bei Führungen durch das Rathaus kann jedermann mehr über das Haus und seine Geschichte sowie Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte erfahren. Alle Informationen aus der hundertjährigen Geschichte finden sich auch zum Nachlesen in einem Buch, das an diesem Tag vorgestellt wird.

Ein Höhepunkt wird um 16 Uhr der Blick in die Zeitkapsel sein: Dann wird die goldene Turmkugel vom Rathausdach durch einen Kran heruntergehoben und geöffnet. Die Turmkugel wurde am 9. Mai 1925 befüllt und war sowohl 1995 als auch 2005 vom Dach für Reparaturen heruntergeholt worden. Welche Zeitzeugnisse aus diesen Jahren sich in der Kugel finden und was diesmal hineingelegt wird, darauf können die Festbesucher gespannt sein. Um 22 Uhr wird eine Lasershow den Abschluss des Tages bilden.