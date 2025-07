Zum großen Partnerschaftstreffen hatte die rumänische Großstadt Tirgu Mures (auch als Târgu Mures bekannt) geladen. Die Metropole in der Region Siebenbürgen mit 116.000 Einwohnern unterhält Partnerschaften zu gut einem Dutzend Städten Europas. Viele sind in Ungarn gelegen, befinden sich aber auch in Moldau, Schottland, der Türkei ... und mitten in Thüringen. Denn auch Ilmenau pflegt eine Städtepartnerschaft mit der rumänischen Großstadt. So war auch eine Ilmenauer Delegation zur großen Zusammenkunft gereist.