Wenn Walter Brunngräber aus Benshausen von den Anfängen der Städtepartnerschaft zu Marktbreit erzählt, wird eine Zeit lebendig, die sehr weit weg scheint. Eine Zeit, in der in den neuen Bundesländern gerade begonnen wurde, mit völlig neuen Strukturen auf allen Ebenen klarzukommen. Eine Zeit, in der bisheriges nicht mehr galt, in der plötzlich möglich wurde, von dem man vorher nicht einmal träumte. Da mitten hinein bekam auch Walter Brunngräbers Leben eine völlig andere Richtung. Denn diese spannende Zeit voller Möglichkeiten mitzugestalten, das war ihm wichtig.