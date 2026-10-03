Längst ist es zu einer Tradition geworden. Im jährlichen Wechsel feiern die Partnerstädte Recklinghausen und Schmalkalden gemeinsam den Tag der Deutschen Einheit. In diesem Jahr war Recklinghausen Gastgeber. Gottesdienst in der Propsteikirche St. Peter, Kranzniederlegung am Denkmal „Ungeteiltes Deutschland“ und ein Festakt im Willy-Brandt-Haus – das Programm war prall gefüllt, teilt Hermann Böckmann, Abteilungsleitung Kommunikation und Medien der Stadt Recklinghausen mit.