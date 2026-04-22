Im Beisein von Fraktionsvorsitzenden beider Kreistage setzten Landrätin Peggy Greiser und Landrat Thomas Habermann ihre Unterschriften unter das Dokument und machten die Partnerschaft damit rechtskräftig. Für Habermann markiert dieser Schritt zugleich einen würdigen Schlusspunkt unter seine 23-jährige Amtszeit, die am 1. Mai endet. Zur jüngsten Kommunalwahl war der 69‑jährige CSU-Politiker nicht erneut angetreten. Seine Nachfolge übernimmt Sonja Rahm von den Freien Wählern.