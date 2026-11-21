Dass eine schwarze Frau in Bonds Armen landet, sei damals nicht selbstverständlich gewesen, sagte Hendry der dpa: "So war es damals eben. Es war nicht üblich." Mit ihrer Rolle haderte sie allerdings: "Da ist sie wieder, die Frau, die dem Mann untergeordnet ist. Er bekommt, was er will, und wirft uns weg wie ein Stück Papier." Sie habe versucht, der Figur Stärke zu geben.

Auf Augenhöhe mit 007

Andere Rollen waren von vornherein stark angelegt - als Agentinnen, die Bond ebenbürtig sind. Barbara Bach spielte in "Der Spion, der mich liebte" (1977) die sowjetische Agentin Anya Amasova, Lois Chiles in "Moonraker - Streng geheim" (1979) die CIA-Agentin und Astronautin Holly Goodhead. Michelle Yeoh knüpfte 1997 in "Der Morgen stirbt nie" als chinesische Agentin Wai Lin daran an. Am Ende landeten allerdings auch sie alle in Bonds Armen.

Yeoh kam aus dem Hongkong-Kino. Eine asiatische Actionheldin, die dem männlichen Star eines westlichen Blockbusters Paroli bietet, war damals eine Besonderheit. "Bond hat mich sofort einem internationalen Publikum vorgestellt", sagte die Oscar-Preisträgerin ("Everything Everywhere All at Once") der dpa. Vergleichbare Rollen ließen danach auf sich warten. "Es hat Zeit gebraucht."

Vom Bond-Girl zur Bond-Woman

Der Begriff Bond-Girl steht seit einigen Jahren zur Diskussion. Während "Variety" ihn in seiner Liste nutzt, haben sich Léa Seydoux, Naomie Harris und Monica Bellucci dagegen ausgesprochen. Sie bevorzugen Bond-Woman.

"Es gibt keine Bond-Girls mehr, heute sind es Bond-Women", sagte Britt Ekland ("Der Mann mit dem goldenen Colt", 1974) 2023 der britischen Nachrichtenagentur PA. "Mit der politischen Korrektheit und MeToo haben sie es viel besser als wir damals. Aber ich glaube, wir hatten mehr Spaß", scherzte die heute 84-Jährige. "Wir waren immer im Bikini - heute sind alle komplett angezogen."

Wie modern die nächste Frau an Bonds Seite auch wird - die Literaturwissenschaftlerin Germanà hält nichts davon, Bond einfach politisch korrekt anzulegen. Statt Klischees zu tilgen, solle man sich mit ihnen auseinandersetzen. "Ein politisch korrekter Bond-Film würde dem Einsatz für Gleichberechtigung schaden."