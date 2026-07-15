Seit Ende Juni müssen die Schmiedefelder und Vesserer wesentlich weitere Wege zurücklegen, um ihre Postangelegenheiten zu erledigen. Im besten Falle elf, im schlechtesten Falle 15 Kilometer. Denn die nächstgelegene Gelegenheit, um innerhalb des Postbezirkes Briefmarken zu erwerben, Päckchen zu versenden und alle möglichen weiteren Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, befindet sich im Rewe-Markt. Nicht der im Ort selbst ist gemeint, sondern der in der Ilmenauer Straße in Suhl.