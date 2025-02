Weitere Einsatzstellen

Neben der Einsatzstelle in der Biosphären-Verwaltung von BIOAY bietet die Trägerorganisation Evoselva e.V. noch weitere Einsatzmöglichkeiten innerhalb des Partner-Biosphärenreservats an, die sich in den Distrikten Oxapampa und Pozuzo befinden. Es besteht die Möglichkeit, sich im Bereich ökologische Landwirtschaft, im nachhaltigen Tourismus oder in der Umweltbildung zu engagieren. Es ist außerdem möglich, sich im sozialen Bereich einzusetzen über die Mitarbeit an Schulen oder bei der Unterstützung benachteiligter Kinder.