Sie konnten auch nicht schlafen in der vergangenen Nacht, weil der Vollmond so hell am Himmel stand? Zumindest ein wenig Schatten fiel auf den Erdtrabanten: In der Nacht zum Mittwoch gegen 4.45 Uhr war eine partielle Mondfinsternis zu sehen. Dabei streifte der Erdschatten den Mond und verdunkelte ihn zu rund zehn Prozent. Astro-Fan Karl-Friedrich Abe aus Kaltensundheim in der Rhön hat offenbar auch eine schlaflose Nacht verbracht: Ihm gelang diese Aufnahme, die ein bisschen an den Herbst und an einen Kürbis erinnert. Aber nein, es ist der „gute Mond“, der „geht so stille“, wie es im bekannten deutschen Volkslied heißt. Ein Blick zu ihm hinauf fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden und inspiriert ihr Leben.