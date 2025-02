Durch die Niederlage ist der sechste Platz, der zum direkten Einzug in die Playoffs berechtigt, wieder in Gefahr. Zudem verloren die Bayern nach dem 109:107 im Hinspiel das direkte Duell gegen die Franzosen, was bei Punktgleichheit entscheidend ist. Bester Werfer für den Bundesligisten war Carsen Edwards mit 29 Punkten.