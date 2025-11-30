Parteitag Grüne beziehen Position zu Wehrdienst und Nahost

Nach intensiven Diskussionen sprachen sich die Delegierten am Ende gegen eine sofortige Anerkennung Palästinas als Staat aus. Stattdessen einigte man sich darauf, diese Anerkennung durch Deutschland solle "im aktuellen Friedensprozess" ein "prioritärer Schritt" sei.

Grüne waren in Verantwortung

Die Grünen waren in Regierungsverantwortung, als die islamistische Hamas und andere radikale Palästinensergruppen am 7. Oktober 2023 Israel überfielen, mehr als 1.200 Menschen töteten und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten. Außenministerin war damals Annalena Baerbock. Sie nimmt nicht am Parteitag teil.

Gut zwei Jahre später hält die Partei rückblickend fest: "Als Reaktion auf den 7. Oktober hat die israelische Regierung einen Krieg in Gaza geführt, dessen humanitäre Folgen und militärische Mittel unverhältnismäßig beziehungsweise völkerrechtswidrig sind." Dies sei durch nichts zu rechtfertigen – auch nicht durch den brutalen Terrorangriff der Hamas – und habe unermessliches Leid und Traumatisierung über die Menschen im Gazastreifen gebracht.

Debatten zu Wirtschaftsfragen stehen noch an

Zum Abschluss ihres dreitägigen Bundesparteitags befassen sich die Grünen heute (9.30 Uhr) mit Steuern, Digital- sowie Wirtschafts- und Energiepolitik. Auch um die Belange der Kommunen sowie Satzungsfragen soll es für die etwa 800 Delegierten gehen. Als Redner soll Cem Özdemir sprechen, der als Spitzenkandidat den einzigen Grünen-Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann beerben will. In Baden-Württemberg wird im März ein neuer Landtag gewählt.