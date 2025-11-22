Eisenberg (dpa/th) - Thüringens SPD-Chef und Landesinnenminister Georg Maier sieht in der AfD eine völkische Bewegung und warnt vor Gefahren für die Demokratie. "Ich bin ja der Meinung, es ist gar keine Partei, es ist eine Bewegung. Eine völkisch-nationalistische Bewegung, die darauf ausgerichtet ist, unsere Demokratie kaputtzumachen", sagte Maier bei einem Landesparteitag der Thüringer SPD in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis). Wer glaube, mit solchen Leuten Deals machen zu können, der irre. "Wir sind es im Thüringer Landtag, die ganz klar stehen: keine Zusammenarbeit mit der AfD. Punkt."