Erfurt (dpa/th) - Grünen-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Spaltung der Gesellschaft vorgeworfen. "Statt die AfD zu halbieren, pflanzt er Spaltung in die Herzen der Menschen", sagte Bohm auf einem Landesparteitag der Grünen in Erfurt. "Noch nie saß ein Mann im Kanzleramt, der so sehr spaltet." Merz wie auch Thüringens CDU-Ministerpräsident Mario Voigt warf sie zudem "Hass auf arme Menschen" vor. Dies zeige etwa die Debatte um das Bürgergeld. "Keinem geht es besser, wenn Bürgergeldempfänger weniger Geld haben", kritisierte sie.