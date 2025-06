Der Parteitag wurde nach der Abstimmung über die Satzungsänderung unterbrochen, danach traten Maurer und Plötner an. Maurer sagte bei ihrer Bewerbung, "ich hatte nicht vor, zu kandidieren. Das ist keine leichte Entscheidung". Maurer stammt aus Kasachstan und ist studierte Sozialanthropologin. Sie gehört dem Landtag seit 2019 an. Schaft und Grosse-Röthig erhielten nach der Wahl ihrer Nachfolger viel Beifall von den Delegierten für ihre Arbeit in den vergangenen Jahren.