Parteitag Linke: Schaft will Parteichef der Thüringer Linken bleiben

Erfurt (dpa/th) - Die strikte Ämtertrennung könnte für eine Übergangszeit bei der Thüringer Linken aufgeweicht werden. Bei einem Parteitag an diesem Wochenende in Ilmenau soll darüber entschieden werden. Es gehe um eine Satzungsänderung, sagte Parteichef Christian Schaft in Erfurt. Sie solle ermöglichen, dass der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Linken sich einmal der Wiederwahl als Landeschef stellen könne. Davon würde Schaft profitieren, der an der Spitze der Landtagsfraktion der ehemaligen Thüringer Regierungspartei steht.