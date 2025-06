Parteitag Linke Linke: 40 Prozent mehr Mitglieder seit Jahresbeginn

Schaft will ebenso wie Grosse-Röthig in Ilmenau erneut für den Parteivorsitz kandieren. Dabei geht es auch darum, ob die bisher geltende strikte Ämtertrennung zumindest für eine Übergangszeit aufgeweicht wird. Dafür muss die Parteisatzung mit Drei-Viertel-Mehrheit geändert werden. Ermöglicht werden soll, dass Schaft zumindest einmal als Parteichef wiedergewählt werden könnte. Die Linke hat in Thüringen nach eigenen Angaben derzeit rund 4.200 Mitglieder.