Parteitag in Potsdam Auf dem Weg zur Volkspartei? Wie es für die Linke weitergeht

Schon einmal profitierten die Vorgängerparteien PDS und WASG, die 2007 zur Linken fusionierten, von Protesten gegen Sozialreformen - damals gegen die Agenda 2010 der einstigen rot-grünen Regierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Jetzt sagt die Linken-Spitzen "Milliarden dürfen nicht für Aufrüstung mobilisiert werden, sondern für Krankenhäuser, stabile Renten und Kitas." Der Protest richtet sich auch gegen eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht. Pantisano hat angekündigt, Arbeiterinnen und Arbeiter an den Fabriktoren mobilisieren zu wollen.

5. Der weitere Erfolg ist nicht garantiert

Ob und wie die Linke zur "Volkspartei" wächst und mit ihrer Politik Einfluss hat, hängt wohl auch vom Zulauf zu diesen Protesten ab. Schwerdtner zeigte sich sicher, dass "Millionen Menschen das alles nicht hinnehmen". Andererseits befremdet die Linke Wählerinnen und Wähler bisweilen mit ihren Ritualen und ihrer Rhetorik.

Am Freitagabend debattierte sie stundenlang über die Haltung zum Nahost-Konflikt und beschloss als Kompromissformel, das israelische Vorgehen im Gazastreifen als "Genozid" zu bezeichnen. Vielen Delegierten auf dem Parteitag war das wichtig - den Arbeitern am Werkstor womöglich weniger. Die jungen Neumitglieder gewinnen Einfluss. Von den "Silberlocken" Gregor Gysi, Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch sprach auf dem Parteitag keiner.

Rhetorisch schien das Treffen stärker als in den letzten Jahren beherrscht von Kampfbegriffen wie Antifaschismus, Antiimperialismus und den Bekenntnissen zum demokratischen Sozialismus. Co-Chefin Schwerdtner zitierte schon zu Beginn des Parteitags die 1919 ermordete Kommunistin Rosa Luxemburg und appellierte an ihre Genossen: "Rosa Luxemburg hat auf uns gewettet. Enttäuschen wir sie nicht."