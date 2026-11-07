Parteitag in Ilmenau: Meininger strebt SPD-Spitzenamt an

Vorstandswahl ohne Überraschungen

Die turnusmäßige Wahl des SPD-Ortsvorstandes verlief ohne Überraschungen. Dominik Strempel, der seit vier Jahren an der Spitze des Ortsvereins steht und dem Stadtrat angehört, wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Als Stellvertreter stehen ihm künftig Janine Merz und Sebastian Behrendt zur Seite. Behrendt folgt auf Lutz Ostheim-Dzerwoycz, der nach Bonn gezogen ist.

Ein Teil des Vorstandes (von links): Stellvertreter Sebastian Behrendt, Schriftführerin Karolin Pittorf-Kohler, Vorsitzender Dominik Strempel, Kassierer Daniel Steiner und Stellvertreterin Janine Merz. Foto: Marko Hildebrand-Schönherr

Daniel Steiner wurde zum Kassierer gewählt, Karolin Pittorf-Köhler zur Schriftführerin. Zu Beisitzern wählten die Mitglieder Rolf Baumann, Burkhard Bierbach, Susan Böhmer, Ralf Köhler und Andrea Krieg. Cornelia Schmidt und Frank Wöhner bilden die Revisionskommission.

Mit rund 90 Mitgliedern ist Meiningen der größte SPD-Ortsverein im Landkreis. Ihm hat sich inzwischen auch der frühere Ortsverein Henneberg-Rhön-Grabfeld angeschlossen. Aus dieser Region kandidierten Sven Scheerle und Oliver Zöller als Beisitzer, verfehlten jedoch die erforderliche Stimmenzahl.

Ideenschmiede für die Stadtentwicklung

Bürgermeister Giesder will nun eine sozialdemokratische Ideenschmiede für die Meininger Stadtentwicklung ins Leben rufen. Dort sollen Professor Markus Koschlik, der nachhaltiges Bauen und innovative Stadtentwicklung lehrt, ebenso mitwirken wie Christian Wetzel vom Kombinat Villa Beck sowie weitere Interessierte. Ziel sei es, Ideen zu entwickeln, um das Zusammenleben zu stärken und die Stadt noch lebenswerter zu machen.

Während der Mitgliederversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für mindestens 35 Jahre Mitgliedschaft: Rolf Baumann, Cornelia Kraffzick und Manuela Rygl. Für 25 Jahre: Sven Scheerle. Für zehn Jahre: Jacqueline Weyhrauch, Harald Bernhardt und Dominik Strempel.