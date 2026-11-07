Parteitag in Ilmenau: Meininger strebt SPD-Spitzenamt an

Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder strebt ein Spitzenamt in der Thüringer SPD an. Der 43-Jährige kandidiert als stellvertretender Landesvorsitzender.
Thüringens Sozialministerin Katharina Schenk und Bürgermeister Fabian Giesder kamen am Donnerstag nach dem Festakt zum Jubiläum des Meininger Puppentheaters gemeinsam zur Mitgliederversammlung der Meininger SPD ins Henneberger Haus. Der Auftritt hatte durchaus etwas Symbolhaftes: Die Gothaerin Schenk will neue Thüringer SPD-Chefin werden, der Meininger Giesder einer ihrer vier Stellvertreter.
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Sein Kreisverband schickt ihn zum Landesparteitag am 21. November in Ilmenau als Kandidaten für einen der Vizeposten ins Rennen. Dort wird der bisherige Landesvorsitzende Georg Maier nicht erneut kandidieren.
Beim gemeinsamen Auftritt im Henneberger Haus wurde schnell deutlich: Schenk, 38, und Giesder, 43, harmonieren. Beide stehen für den angestrebten Generationenwechsel an der Spitze der Thüringer SPD. Für Giesder wäre die Wahl ein Novum: Noch nie ist ein Sozialdemokrat aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen in eine derart hohe Position innerhalb der Thüringer SPD aufgestiegen.
„Kraftzentrum der Thüringer SPD“
Der SPD-Kreisvorsitzende Christoph Zimmermann gibt sich entsprechend selbstbewusst. Mit Blick auf die Ergebnisse der zurückliegenden Wahlen bezeichnete er seinen Kreisverband als „Kraftzentrum der Thüringer SPD“. Der Meininger Stadtverband spiele dabei eine tragende Rolle.
„Wir möchten mit einer starken Stimme aus Meiningen im Landesvorstand vertreten sein“, sagte die Meininger SPD-Landtagsabgeordnete Janine Merz, die erneut als Beisitzerin kandidieren will.
Giesder, der seit 2012 Bürgermeister der Kreisstadt ist, genießt thüringenweit bei seinen Genossen einen guten Ruf. Sein Wort hat auf Landesebene Gewicht. Auch an den Koalitionsgesprächen zur Bildung der Thüringer Landesregierung war er beteiligt.
Meiningen setzt innerhalb der Partei ein Achtungszeichen. Trotz der vielerorts schwierigen Lage der SPD gelingt es dem Ortsverein, neue Mitglieder zu gewinnen. Nach Angaben des Ortsvereinsvorsitzenden Dominik Strempel sind innerhalb der vergangenen zwölf Monate fünf neue Mitglieder eingetreten. Darunter finden sich bekannte Namen: Markus Koschlik, Professor für Bauingenieurwesen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Christian Wetzel vom Kombinat Villa Beck, Peter Steinwachs von der Meiningen GmbH sowie Ulrich Kamm und Stefan Schertler.
Schenk wirbt für selbstbewusste SPD
Die Sozialdemokraten müssten selbstbewusst und solidarisch auftreten, sagte Schenk in ihrem Grußwort. Neben berechtigter Kritik sei es wichtig, auch auf die eigenen Erfolge hinzuweisen. Der Mindestlohn, der Sozialstaat und die Unterstützung von Beschäftigten seien bedeutende sozialdemokratische Errungenschaften.
Giesder betonte, die SPD habe in den vergangenen Jahren in Meiningen gezeigt, dass sie Projekte mit Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein umsetzen könne.
Die SPD stellt die stärkste Fraktion im Meininger Stadtrat. Fraktionsvorsitzender Timo Krautwurst ging auf die Ziele der kommenden Jahre ein, die vom Umbau des Bahnhofsareals über eine Erlebniswiese auf dem Pulverrasen bis hin zur Bewerbung um die Landesgartenschau reichen. Zudem kündigte er eine städtische Förderrichtlinie an, um dem Leerstand in der Meininger Innenstadt entgegenzuwirken. Ziel sei es, neue Geschäfte anzusiedeln sowie den Handel mit Mietzuschüssen und weiteren Förderinstrumenten zu unterstützen.
Vorstandswahl ohne Überraschungen
Die turnusmäßige Wahl des SPD-Ortsvorstandes verlief ohne Überraschungen. Dominik Strempel, der seit vier Jahren an der Spitze des Ortsvereins steht und dem Stadtrat angehört, wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender bestätigt. Als Stellvertreter stehen ihm künftig Janine Merz und Sebastian Behrendt zur Seite. Behrendt folgt auf Lutz Ostheim-Dzerwoycz, der nach Bonn gezogen ist.
Daniel Steiner wurde zum Kassierer gewählt, Karolin Pittorf-Köhler zur Schriftführerin. Zu Beisitzern wählten die Mitglieder Rolf Baumann, Burkhard Bierbach, Susan Böhmer, Ralf Köhler und Andrea Krieg. Cornelia Schmidt und Frank Wöhner bilden die Revisionskommission.
Mit rund 90 Mitgliedern ist Meiningen der größte SPD-Ortsverein im Landkreis. Ihm hat sich inzwischen auch der frühere Ortsverein Henneberg-Rhön-Grabfeld angeschlossen. Aus dieser Region kandidierten Sven Scheerle und Oliver Zöller als Beisitzer, verfehlten jedoch die erforderliche Stimmenzahl.
Ideenschmiede für die Stadtentwicklung
Bürgermeister Giesder will nun eine sozialdemokratische Ideenschmiede für die Meininger Stadtentwicklung ins Leben rufen. Dort sollen Professor Markus Koschlik, der nachhaltiges Bauen und innovative Stadtentwicklung lehrt, ebenso mitwirken wie Christian Wetzel vom Kombinat Villa Beck sowie weitere Interessierte. Ziel sei es, Ideen zu entwickeln, um das Zusammenleben zu stärken und die Stadt noch lebenswerter zu machen.
Während der Mitgliederversammlung wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für mindestens 35 Jahre Mitgliedschaft: Rolf Baumann, Cornelia Kraffzick und Manuela Rygl. Für 25 Jahre: Sven Scheerle. Für zehn Jahre: Jacqueline Weyhrauch, Harald Bernhardt und Dominik Strempel.