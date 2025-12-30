Der Bundesparteitag der AfD im Juli in Erfurt sorgt schon ein halbs Jahr davor für Debatten. Bundestagsvizepräsident und Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht in der Auswahl Erfurts eine Verneigung vor dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. „Damit erweist die Partei Herrn Höcke ihre Reverenz und verneigt sich vor dem Flügel. Der letzte Rest an bürgerlicher Fassade wird entsorgt“, sagte der Linke-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der von Höcke mitbegründete „Flügel“ der AfD wurde im Jahr 2020 offiziell aufgelöst.