Der Bundesparteitag der AfD im Juli in Erfurt sorgt schon ein halbs Jahr davor für Debatten. Bundestagsvizepräsident und Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow sieht in der Auswahl Erfurts eine Verneigung vor dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. „Damit erweist die Partei Herrn Höcke ihre Reverenz und verneigt sich vor dem Flügel. Der letzte Rest an bürgerlicher Fassade wird entsorgt“, sagte der Linke-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Der von Höcke mitbegründete „Flügel“ der AfD wurde im Jahr 2020 offiziell aufgelöst.
Parteitag in Erfurt Setzt die AfD ein Zeichen für Höcke?
Antje Raupach 30.12.2025 - 10:30 Uhr