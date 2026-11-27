Dort habe die Partei binnen kurzer Zeit zwei Erfolge verbucht, sagte Wagenknecht – den gemeinsam mit der AfD formulierten "Friedensantrag" gegen weitere Ukraine-Hilfen und einen Beschluss zur Entlastung von Familien. Die Lage der Partei sieht sie so: "Das BSW hat nur eine Chance, wenn es diejenigen wieder stärker erreicht, die allen Grund haben, unzufrieden und wütend zu sein und die aktuell zu erheblichen Teilen die AfD wählen."

Wofür das BSW steht

Abseits vom AfD-Streit bekräftigt der Leitantrag zum Parteitag auf 22 Seiten bekannte Positionen: billige Energie aus Russland, höhere Renten, mehr Steuern auf Vermögen und Erbschaften, ein Mindestlohn von 15 Euro, die Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen, ein bundesweiter Mietendeckel und etliches mehr.

Zentrales Thema ist die Warnung vor einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland sowie das Nein zu hohen Rüstungsausgaben und zu einer Wehrpflicht. Konkret gefordert wird unter anderem die Schließung aller US-Militärstützpunkte in Deutschland.

Den Ukraine-Krieg hatte Russland 2022 mit einer Invasion des Nachbarstaats begonnen. Doch das BSW sieht den "Ursprung in der Nato-Osterweiterung". Deutsche Unterstützung für Kiew fülle "die Taschen korrupter ukrainischer Oligarchen, während sich die Ukraine unter Führung des immer autoritärer regierenden Selenskyj zu einem veritablen Mafia-Staat mit immer brutaleren Methoden der Zwangsrekrutierung entwickelt", heißt es im Leitantrag.

Das BSW hat nach eigenen Angaben derzeit etwa 12.000 Mitglieder. Seit Oktober steht das Kürzel nicht mehr für Bündnis Sahra Wagenknecht, sondern für Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Für den Parteitag in Dresden sind 660 Delegierte angemeldet.