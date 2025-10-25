Thüringens AfD-Landes- und -Fraktionschef Björn Höcke will mit seiner Partei groß in die Proteste gegen Windräder einsteigen. Damit könnten die fehlenden Prozentpunkte für die absolute Mehrheit in Thüringen geholt werden, sagte Höcke am Samstag bei einem AfD-Landesparteitag in Arnstadt. Unter anderem seien flächendeckene Postwurfsendungen in möglichen Windvorranggebieten geplant. In einer Umfrage vom September lag die AfD als stärkste Kraft in Thüringen bei 37 Prozent – für eine absolute Mehrheit könnten bereits 43 Prozent ausreichen, sagte Höcke. Dies habe den 2000er Jahren Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) gezeigt.