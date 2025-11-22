Parteitag "Existenzkampf" - Wie die Thüringer SPD um ihre Themen ringt

SPD sieht Demografie als größte Herausforderung

Ringhand sieht die SPD angesichts des Wahlergebnisses von sechs Prozent bei der Landtagswahl 2024 in gefährlicher Nähe zur Fünf-Prozent-Grenze. Im vergangenen Jahr holten die Sozialdemokraten mit Georg Maier als Spitzenkandidaten 6,1 Prozent. "Sechs Prozent ist Existenzkampf", sagte Ringhand. Sie habe das Gefühl, dass das in der Partei auch zunehmend so wahrgenommen werde. "Ich hoffe, dass wir schnell in den Prozess kommen, uns für die Landtagswahl 2029 aufzustellen."

Im mit etlichen Änderungen angenommenen Leitantrag sieht die SPD die Demografie mittelfristig als größte Herausforderung für Thüringen. "Wir müssen Versorgung neu denken, dezentral, flexibel, generationengerecht. Es geht darum, auch bei sinkenden Bevölkerungszahlen gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern", steht in dem Antrag.

Die Polizei soll personell und technisch weiter gestärkt werden. Bei der Pflege sprechen sich die Sozialdemokraten für eine "solidarisch finanzierte" Pflegeversicherung aus. Mit einer Deckelung bei den Pflegekosten will die SPD Familien vor steigenden Kosten schützen. Außerdem wollen die Sozialdemokraten auf Antrag der Jusos Initiativen für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Erhebung einer Vermögensabgabe für die obersten zehn Prozent der Bevölkerung unterstützen.