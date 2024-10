Parteitag: Endres will Bayerns SPD neue Glaubwürdigkeit verleihen

Schweinfurt (dpa/lby) - Ungeachtet der seit Jahren sinkenden Umfragewerte der SPD in Bayern glaubt deren Landesvorsitzende Ronja Endres an eine erfolgreichere Zukunft für die Sozialdemokraten. "Ich stelle fest, dass wir jetzt, nachdem wir in ganz Bayern unterwegs sind mit Regionalkonferenzen und eine Strategie auf die Beine stellen, jetzt auch wieder in eine hoffnungsvolle, in eine kampfbereite und in eine aktionsfreudige Partei blicken", sagte Endres vor dem kleinen Parteitag der Bayern-SPD in Schweinfurt.