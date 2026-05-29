Pfiffelbach - Nach Ansicht von Thüringens AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke war es eine richtige Weichenstellung seiner Partei, auf Distanz zur CDU zu bleiben. "Halten wir uns fern von einer vermerkelten, ausgemerkelten CDU", rief Höcke bei einem Landesparteitag in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land). Die CDU sei hauptverantwortlich für die "schlimme Lage" in Deutschland im Jahr 2026. "Sie ist ein totgerittener Gaul und ein totgerittenes Pferd, das besteigt man nicht, das lässt man links liegen und überlässt man seinem weiteren Schicksal", sagte Höcke.