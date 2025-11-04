Wolf hatte in der Vergangenheit deutliche Differenzen mit Wagenknecht. Doch sagte sie, die Parteichefin sei ein "Identifikationsfels in der Brandung" und ein "unglaubliches politisches Talent" mit großer medialer Wirkung. "Ich will natürlich, dass sie dem BSW weiterhin sozusagen genau dieser Fels in der Brandung ist." Ob Wagenknecht wieder kandidiere, wisse sie aber nicht.