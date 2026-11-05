Weimar (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt sieht die Aufgaben der CDU angesichts von Krisen und einer auseinanderdriftenden Gesellschaft vor allem darin, den Menschen Halt zu geben. Die Christdemokraten seien stets diejenigen gewesen, die es schafften, eine Balance zwischen Sicherheit und Fortschritt zu finden, sagte Voigt auf dem Jahresempfang der Thüringer CDU-Landtagsfraktion in Weimar. Voigt ist auch Thüringer CDU-Chef. Gast des Empfangs war der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU).