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Parteipolitik Voigt: CDU muss Menschen wieder Halt geben

Die Umfragewerte für die CDU sind schwach - wie sich die Partei profilieren und für die Menschen wieder interessanter werden kann, darum ging es beim Jahresempfang der Thüringer CDU in Weimar.

Parteipolitik: Voigt: CDU muss Menschen wieder Halt geben
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Ministerpräsident Mario Voigt will das Profil der CDU schärfen. Foto: Jacob Schröter/dpa

Weimar (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt sieht die Aufgaben der CDU angesichts von Krisen und einer auseinanderdriftenden Gesellschaft vor allem darin, den Menschen Halt zu geben. Die Christdemokraten seien stets diejenigen gewesen, die es schafften, eine Balance zwischen Sicherheit und Fortschritt zu finden, sagte Voigt auf dem Jahresempfang der Thüringer CDU-Landtagsfraktion in Weimar. Voigt ist auch Thüringer CDU-Chef. Gast des Empfangs war der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU).

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Zum Halt geben gehöre für ihn die Lösung von Alltagsproblemen wie die Sicherung eines stabilen öffentlichen Nahverkehrs, der medizinischen Versorgung und einer bürgernahen Verwaltung, sagte Voigt. Die Kosten für Energie und Wohnen müssten sinken. Er sehe die Aufgaben der Landes-CDU darin, "dass das in Berlin auch gehört wird". Voigt: "Das Leben der Menschen soll wieder bezahlbar werden."

Er sei nicht bereit, aus Mutlosigkeit oder Angst das Land Radikalen zu überlassen, so Voigt. Er halte Versprechungen für gefährlich, die Zeit könne zurückgedreht und Veränderungen ausgesperrt werden. Gefährlich sei aber auch der andere Pol mit der Forderung, Menschen müssten noch flexibler werden und mehr arbeiten.