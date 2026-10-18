Parteinachwuchs Offenheit zur CDU? Grüne Jugend streitet mit Banaszak

Leipzig - Die Grüne Jugend setzt auf scharfe Abgrenzung zur CDU. Mehrere Teilnehmer beim Bundeskongress in Leipzig lehnten schwarz-grüne Regierungsbündnisse ab, die Vorsitzenden Henriette Held und Luis Bobga attackierten insbesondere Kanzler Friedrich Merz (CDU) scharf. Held nannte ihn "fucking Bundeskanzler", Bobga beschrieb die Politik der schwarz-roten Bundesregierung als unsozial und in ihren Folgen als tödlich. Grünen-Chef Felix Banaszak warb bei seinem Auftritt hingegen für Offenheit auch zur Union.