Nietzard provozierte - und beklagte Anfeindungen

In einem RBB-Podcast dachte Nietzard laut über bewaffneten Widerstand nach, falls eine Partei wie die AfD an die Macht kommen sollte. Auf ihrem privaten Instagram-Kanal zeigte sie sich mit einem Pullover, auf dem das Kürzel "ACAB" zu lesen war, das für "All Cops Are Bastards" steht. Mit Blick auf die zweifelhaften Belästigungsvorwürfe gegen den Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar stellte Nietzard die Unschuldsvermutung infrage. Zuletzt beschimpfte sie den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder als "Hundesohn".

Als Nietzard Ende Juli ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur ankündigte, beklagte sie die "ständigen Anfeindungen" aus der Partei.

Das Treffen der Grünen Jugend begann bereits am Freitag und soll noch bis Sonntag dauern. Für den Samstag war unter anderem noch eine Diskussion zur aktuellen politischen Lage geplant und zum Leitantrag des Bundesvorstands mit dem Titel "Radikal gerecht: Weil wir unsere Träume nicht vergessen wollen", der am Abend zur Diskussion steht. Die Antragsteller lehnen den Kapitalismus ab und beklagen, die Grünen würden oft nur "den Status quo verwalten".