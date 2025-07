Linke überholt SPD bei Mitgliederzahl – und wird jünger

Mit aktuell 4.500 Mitgliedern hat die Linke nicht nur den größten Zuwachs unter den Thüringer Parteien, sondern ist personell auch an der SPD vorbei auf den zweiten Platz gerückt. Nach Angaben des Landesgeschäftsführers Paul Gruber waren vor einem Jahr noch etwa 3.200 Linke in der Partei organisiert. Auffällig bei dem Plus von 1.300 Mitgliedern sei, dass vor allem junge Menschen eingetreten seien. So sei der Anteil der Parteimitglieder unter 35 Jahren binnen Jahresfrist von etwa 24 Prozent auf nun fast 40 Prozent gestiegen. "Diese Gruppe ist stark geprägt durch aktuelle soziale Kämpfe - zum Beispiel für Klimagerechtigkeit, Feminismus, Antifaschismus und bezahlbares Wohnen", sagte Gruber.