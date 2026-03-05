Was Arndt der Landesspitze vorwirft

Arndt und weitere AfD-Mitglieder hatten dem Landesvorstand in Niedersachsen unter anderem vorgeworfen, die Partei "als Geschäftsmodell zur dauerhaften persönlichen Bereicherung" zu benutzen. Wer sich um ein Bundestagsmandat bewerben wolle, werde zudem gedrängt, dem Landesvorstand Einfluss auf einen Teil der ihm zustehenden Mitarbeiterposten zu gewähren.